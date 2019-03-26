Арипов созвонился с Медведевым: о чем договорились премьеры

Заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран состоится в конце 2019 года в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов договорились о проведении в конце мая в Ташкенте первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств.

Как сообщает пресс-служба главы российского правительства, стороны провели разговор в понедельник, 25 марта.

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Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов обсудили актуальные вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также подготовку к заседанию Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, запланированному на конец мая 2019 года в Узбекистане.

Совместная комиссия на уровне глав правительств России и Узбекистана была создана в октябре 2018 года по итогам переговоров Владимира Путина и Шавката Мирзиёева для координации усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.