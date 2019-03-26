Премьер-министр ОАЭ принял Шавката Мирзиёева

Премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая Шейх Мухаммад бин Рашидом Аль Мактумом подчеркнул заинтересованность в укреплении многогранных связей с Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Углубление сотрудничества между странами стало главной темой встречи узбекского лидера Шавката Мирзиёева с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом, сообщает пресс-служба.

Мухаммад бин Рашид Аль Мактумом остался удовлетворен достигнутыми накануне на переговорах в Абу-Даби договоренностями между двумя странами. Правитель эмирата Дубай подчеркнул заинтересованность в укреплении многогранных связей с Узбекистаном.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев встретился с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом

Шавкат Мирзиёев поблагодарил за поддержку перспективных совместных проектов, отметил готовность Узбекистана наращивать дружеские отношения с ОАЭ и эмиратом Дубай.

В ходе доверительной беседы обсуждены пути дальнейшего расширения практического сотрудничества и обмена опытом в ряде сфер, налаживания новых контактов на различных уровнях.

После переговоров состоялась церемония обмена подписанными документами. В их числе договор о создании совместной инвестиционной компании, соглашения о модернизации инфраструктуры в городе Самарканде и организации современного агрокластера, двусторонние документы о сотрудничестве в области сельского хозяйства и логистики.