Премьер-министр ОАЭ принял Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Углубление сотрудничества между странами стало главной темой встречи узбекского лидера Шавката Мирзиёева с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом, сообщает пресс-служба.
Мухаммад бин Рашид Аль Мактумом остался удовлетворен достигнутыми накануне на переговорах в Абу-Даби договоренностями между двумя странами. Правитель эмирата Дубай подчеркнул заинтересованность в укреплении многогранных связей с Узбекистаном.
В ходе доверительной беседы обсуждены пути дальнейшего расширения практического сотрудничества и обмена опытом в ряде сфер, налаживания новых контактов на различных уровнях.
После переговоров состоялась церемония обмена подписанными документами. В их числе договор о создании совместной инвестиционной компании, соглашения о модернизации инфраструктуры в городе Самарканде и организации современного агрокластера, двусторонние документы о сотрудничестве в области сельского хозяйства и логистики.