Мирзиёеву в ОАЭ показали экогород без автомобилей

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в ОАЭ посетил технопарк Masdar City, сообщает пресс-служба.

Технопарк, занимающий 600 гектаров, представляет собой инновационный экогород, при создании которого задействовали современные технологии и инженерные решения. В нем используют только экологически чистые источники энергии, например, солнечные батареи и фотоэлектрические устройства. Автомобилям запрещено въезжать в технопапрк, вместо них налажено движение беспилотного электрического транспорта.

© пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с технопарком Masdar City

Пресс-служба президента Узбекистана Премьер-министр ОАЭ принял Шавката Мирзиёева

Узбекской делегации рассказали об особенностях технопарка. Например о том, что в городе создана благоприятная научно-творческая среда для создания инновационных разработок и внедрения их в различные сферы жизни. Улицы экогорода оснащены средствами поддержания оптимальной температуры, фонтанами и водоемами, которые обеспечивают комфортный микроклимат.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью лаборатории, занимающейся исследованиями в области производства солнечных панелей. Он отметил, что подобные инновационные центры имеют важное значение для минимизации воздействия человека на окружающую среду и укрепления международного научного сотрудничества.

Мирзиёев побеседовал со студенткой Университета Халифы из Узбекистана, проводящей здесь научные исследования. Президент подчеркнул, что ее знания и опыт будут очень полезны на Родине.