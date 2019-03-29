Борьба с коррупцией в Узбекистане: прогресс есть

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам мониторинга отметила прогресс Узбекистана по всем рекомендациям в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.
Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Генпрокуратуры страны.
При этом негативный рейтинг "невыполнение" не был выставлен ни по одной из рекомендаций, что является лучшим результатом Узбекистана в Стамбульском плане, добавили в Генпрокуратуре.
Делегация Узбекистана приняла участие в 20-й мониторинговой встрече Стамбульского плана действий и 24-м совещании руководящей группы сети ОЭСР, проведенных в Париже.
В пресс-службе сообщили, что обсуждение и принятие мониторингового доклада Узбекистана проходило в два этапа, которые были открыты для представителей международных и неправительственных организаций, в том числе ЕС, Всемирного банка, ПРООН, Transperency International.
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По результатам обсуждения были утверждены мониторинговый доклад, включая рейтинги, и 47 новых рекомендаций.
В январе 2017 года в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". Месяц спустя президент Шавкат Мирзиёев создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генпрокурор Отабек Муродов.