Мирзиёев раздал поручения министрам по итогам визита в ОАЭ

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана откроет свое представительство в Объединенных Арабских Эмиратах для поддержки совместных проектов.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Развитие сухопутного порта и свободной экономической зоны "Навои", увеличение добычи углеводородов в республике, модернизация и расширение Талимарджанской и других действующих теплоэлектростанций, строительство ветровых и солнечных электростанций, завода по производству аммиака и карбамида в Сырдарьинской области должны стать приоритетными совместными проектами Узбекистана и ОАЭ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам практической реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты, состоявшегося на прошлой неделе, сообщает пресс-служба.

На совещании рассмотрели также вопросы практической реализации совместных проектов по созданию агропромышленных кластеров и наращиванию экспортного потенциала сельского хозяйства страны. Две страны планируют развивать деловую, туристическую и коммунальную инфраструктуру в Самарканде, поддерживать бизнес-инициативы, в том числе за счет привлечения средств учреждаемой с участием Абу-Дабийского фонда развития инвестиционной компании с уставным фондом в размере миллиард долларов.

Отдельное внимание уделили углублению партнерства в области подготовки высококвалифицированных специалистов, многоплановому сотрудничеству с компанией "Масдар" и Университетом Аль-Халифа.

Для координации работы и поддержки проектов Министерство инвестиций и внешней торговли откроет свое представительство в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мирзиёев поручил правительству страны, руководителями министерств, ведомств и отраслевых компаний республики в ближайшие сроки утвердить сетевые графики и приступить к практической реализации проектов, внедрить эффективные механизмы безусловного исполнения узбекско-эмиратских договорённостей на высшем уровне.

Напомним, во время официального визита в ОАЭ глава Узбекистана провел в Абу-Даби и Дубае продуктивные встречи и переговоры с Наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, вице-президентом, премьер-министром страны, эмиром Дубая шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом, членами правительства и руководителями ведущих компаний этой страны.

По итогам визита было принято совместное заявление и подписаны ряд важных соглашений, в том числе по реализации перспективных инвестиционных проектов и программ на сумму более 10 миллиардов долларов.