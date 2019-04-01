Мирзиёев раздал поручения министрам по итогам визита в ОАЭ

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Развитие сухопутного порта и свободной экономической зоны "Навои", увеличение добычи углеводородов в республике, модернизация и расширение Талимарджанской и других действующих теплоэлектростанций, строительство ветровых и солнечных электростанций, завода по производству аммиака и карбамида в Сырдарьинской области должны стать приоритетными совместными проектами Узбекистана и ОАЭ.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам практической реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты, состоявшегося на прошлой неделе, сообщает пресс-служба.
Отдельное внимание уделили углублению партнерства в области подготовки высококвалифицированных специалистов, многоплановому сотрудничеству с компанией "Масдар" и Университетом Аль-Халифа.
Для координации работы и поддержки проектов Министерство инвестиций и внешней торговли откроет свое представительство в Объединенных Арабских Эмиратах.
Напомним, во время официального визита в ОАЭ глава Узбекистана провел в Абу-Даби и Дубае продуктивные встречи и переговоры с Наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, вице-президентом, премьер-министром страны, эмиром Дубая шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом, членами правительства и руководителями ведущих компаний этой страны.
По итогам визита было принято совместное заявление и подписаны ряд важных соглашений, в том числе по реализации перспективных инвестиционных проектов и программ на сумму более 10 миллиардов долларов.