В Ташкенте надеются на поддержку ЕС в сельском хозяйстве

Правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьера страны Танзилой Нарбаевой приняла участие в работе форума в Брюсселе.

ТАШКЕНТ, 2 апр – Sputnik. Евросоюз может оказать Узбекистану бюджетную поддержку в сфере сельского хозяйства после того, как страна добилась искоренения детского труда при сборе хлопка, сообщил во вторник МИД страны.

Правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьера страны Танзилой Нарбаевой приняла участие в работе форума "Как Узбекистан искореняет детский и принудительный труд при сборе хлопка" в Брюсселе. В работе форума также участвовали представители Международной организации труда (МОТ), Всемирного банка (ВБ), ЕС, международных неправительственных организаций.

"Нам очень приятно, что детский труд более не рассматривается в качестве проблемы, вызывающей беспокойство в Узбекистане", – заявил на форуме директор департамента комиссии ЕС по международному сотрудничеству Пьер Амилат.

Он отметил, что в республике создана законодательная база, которая позволяет привлекать к ответственности чиновников, нарушающих запреты по принудительному труду и привлечению к сбору хлопка несовершеннолетних.

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Амилат также сообщил, что ЕС намерен начать в самое ближайшее время оказывать бюджетную поддержку Узбекистану в сфере сельского хозяйства и сельского развития. По его словам, ЕС тесно сотрудничает с правительством Узбекистана, МОТ и ВБ в проведении независимого мониторинга процесса сбора хлопка в республике.

В декабре 2016 года Европейский парламент утвердил так называемый "текстильный протокол" к Соглашению о партнерстве и сотрудничеству (СПС) между ЕС и Узбекистаном после того, как Узбекистан выполнил требование евродепутатов искоренить использование детского труда при сборе хлопка. Протокол вступил в силу с 1 июля 2017 года и предусматривает установление режима наибольшего благоприятствования в отношении транзита, таможенных и налоговых платежей, применяемых в ЕС к узбекским текстильным товарам, а также снятия количественных ограничений при торговле данным видом продукции.

В феврале 2018 года МОТ заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, а в ноябре данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране в 2018 году участвовали в этом процессе добровольно.