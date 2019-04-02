Проверят договоренности: заседание межправкомиссии пройдет в Термезе

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Премьер-министры Узбекистана и Таджикистана Абдулла Арипов и Кохир Расулзода 3 апреля проведут в Термезе шестое заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает МИД Узбекистана.

Правительственные делегации двух стран подведут итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе пятого заседания МПК, и обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, культурно-гуманитарной областях и в сфере сельского и водного хозяйства.

Диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам с Таджикистаном возобновился с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева. В апреле 2017 года возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте 2018 года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. В конце марта прошлого года вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.