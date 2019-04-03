Защитники прав человека России и Узбекистана усилят совместную работу

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Национальный центр Узбекистана по правам человека и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает корреспондент Sputnik.
Подписание состоялось во время узбекско-российского юридического форума.
Меморандум направлен на взаимовыгодное сотрудничество в сфере защиты прав и свобод человека, взаимный обмен опытом по вопросам содействия соблюдению государством обязательств по международным конвенциям и соглашениям в области прав человека, обмен информацией и литературой по вопросам защиты прав и основных свобод граждан.
Как ранее заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, одним из первых совместных мероприятий станет международный правовой форум в Самарканде. Кроме того, Москва и Ташкент активизируют совместную работу по защите граждан своих стран, находящихся за рубежом.