Надо доработать: Мирзиёев высказался о реализации пяти инициатив

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказался о реализации на практике пяти инициатив, направленных на создание дополнительных условий для воспитания и образования молодежи, повышение занятости женщин.

По первой инициативе разработан проект программы по широкому вовлечению молодежи в учреждения культуры и искусства, включающий утверждение региональных "дорожных карт" по привлечению в культуру и искусство двух миллионов молодых людей от 14 до 30 лет в 2019-2020 годах. Планируется организовать дополнительные классы в детских школах музыки и искусства, кружки инструментального, вокального исполнения и изобразительного искусства, самодеятельных театральных групп и детских ансамблей в центрах культуры. Сформирован адресный перечень центров культуры, которые будут построены, реконструированы или капитально отремонтированы, а также оснащены.

По мнению Мирзиёева, в проекте программы не хватает механизмов реализации мероприятий, не определены конкретно практические задачи известных деятелей сферы, закрепляемых за каждым городом и районом в качестве творческих советников.

Он поручил выделить средства на выполнение строительных, реконструкционных и ремонтных работ, а также на обеспечение центров культуры, школ музыки и искусства музыкальными инструментами.

Проектом программы мер по привлечению молодежи к занятию физической культурой и спортом, увеличению мощностей спортивных сооружений, разработанном по второй инициативе, предусмотрено построить в ближайшие два года в каждом районе малые спортивные залы с использованием легких конструкций и сендвич-панелей.

Президент подчеркнул, что необходимо более широко привлекать население, молодежь к действующим и возводимым спортивным сооружениям, проводить больше массовых спортивных мероприятий.

По третьей инициативе разработан проект программы мер по эффективному использованию компьютерных технологий и интернета среди населения . В нем предусмотрена организация в 2019-2020 годы учебных центров по цифровым технологиям с бесплатным обучением и обеспечение около 19 тысяч объектов социальной сферы высокоскоростным доступом в интернет.

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Мирзиёев дал указания повысить компьютерную грамотность населения, помогать детям, интересующимся информационными технологиями, реализовать потенциал.

На реализацию целей четвертой инициативы направлен проект программы мер по повышению духовности молодежи, пропаганде среди нее читательской культуры. Предусмотрена доставка в каждый регион по миллиону экземпляров книг художественной, исторической, научно-познавательной литературы, а также специальных транспортных средств - библиобусов. Намечена реконструкция и капитальный ремонт информационно-библиотечных центров, открытие народных библиотек по инициативе предпринимателей.

По пятой инициативе подготовлен проект программы по организации производства швейно-трикотажной продукции в регионах страны и повышению занятости женщин. Планируется создание в 2019-2020 годах в каждом районе швейно-трикотажных предприятий и обеспечение женщин работой.

Президент предложил открывать таки предприятия на основе точных расчетов, искать рынки сбыта и конкретных покупателей для производимой продукции.

Мирзиёев поручил доработать проекты программ.