Надо доработать: Мирзиёев высказался о реализации пяти инициатив

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказался о реализации на практике пяти инициатив, направленных на создание дополнительных условий для воспитания и образования молодежи, повышение занятости женщин.
По первой инициативе разработан проект программы по широкому вовлечению молодежи в учреждения культуры и искусства, включающий утверждение региональных "дорожных карт" по привлечению в культуру и искусство двух миллионов молодых людей от 14 до 30 лет в 2019-2020 годах. Планируется организовать дополнительные классы в детских школах музыки и искусства, кружки инструментального, вокального исполнения и изобразительного искусства, самодеятельных театральных групп и детских ансамблей в центрах культуры. Сформирован адресный перечень центров культуры, которые будут построены, реконструированы или капитально отремонтированы, а также оснащены.
Он поручил выделить средства на выполнение строительных, реконструкционных и ремонтных работ, а также на обеспечение центров культуры, школ музыки и искусства музыкальными инструментами.
Проектом программы мер по привлечению молодежи к занятию физической культурой и спортом, увеличению мощностей спортивных сооружений, разработанном по второй инициативе, предусмотрено построить в ближайшие два года в каждом районе малые спортивные залы с использованием легких конструкций и сендвич-панелей.
Президент подчеркнул, что необходимо более широко привлекать население, молодежь к действующим и возводимым спортивным сооружениям, проводить больше массовых спортивных мероприятий.
По третьей инициативе разработан проект программы мер по эффективному использованию компьютерных технологий и интернета среди населения . В нем предусмотрена организация в 2019-2020 годы учебных центров по цифровым технологиям с бесплатным обучением и обеспечение около 19 тысяч объектов социальной сферы высокоскоростным доступом в интернет.
На реализацию целей четвертой инициативы направлен проект программы мер по повышению духовности молодежи, пропаганде среди нее читательской культуры. Предусмотрена доставка в каждый регион по миллиону экземпляров книг художественной, исторической, научно-познавательной литературы, а также специальных транспортных средств - библиобусов. Намечена реконструкция и капитальный ремонт информационно-библиотечных центров, открытие народных библиотек по инициативе предпринимателей.
По пятой инициативе подготовлен проект программы по организации производства швейно-трикотажной продукции в регионах страны и повышению занятости женщин. Планируется создание в 2019-2020 годах в каждом районе швейно-трикотажных предприятий и обеспечение женщин работой.
Президент предложил открывать таки предприятия на основе точных расчетов, искать рынки сбыта и конкретных покупателей для производимой продукции.
Мирзиёев поручил доработать проекты программ.