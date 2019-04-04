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Порошенко принял вызов Зеленского: дебаты пройдут на стадионе

© Sputnik / Стрингер
Политика
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По законодательству дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем голосования — 19 апреля.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Действующий президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на предложение лидера первого тура выборов Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе, а не в телестудии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов и выдвинул условие, чтобы они прошли на стадионе в Киеве. На раздумье было дано 24 часа. 

Депутат от Блока Порошенко Мария Ионова заявляла, что президент не будет участвовать в дебатах на стадионе, встреча оппонентов возможна в телестудии. Сам Порошенко по этому поводу устроил голосование в Telegram.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", — написал Порошенко в Twitter, добавив к посту видео.

​Согласно закону, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Зеленский и Порошенко. По законодательству дебаты должны пройти в последнюю пятницу перед днем голосования — 19 апреля.

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Теги:
Украина, президент, Петр Порошенко



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