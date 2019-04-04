Узбекистан и Индия договорились о безвизовом въезде для дипломатов

Соглашение поможет оперативно решать вопросы в ходе взаимных поездок официальных представителей двух стран.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Правительства Узбекистана и Индии договорились о безвизовом въезде для дипломатов.

"Документ предоставляет владельцам дипломатических паспортов – гражданам Узбекистана и Индии право въезжать, выезжать и пребывать на территориях государств сторон без оформления виз до 60 дней", - говорится в сообщении МИД республики.

Отмечается, что соглашение поможет оперативно решать вопросы в ходе взаимных поездок официальных представителей двух стран.

Напомним, осенью 2018 года президент Узбекистана впервые посетил Индию с государственным визитом. По итогам поездки было подписано 20 документов, достигнуты договоренности по перспективным направлениям сотрудничества.

По словам Мирзиёева, плодотворные переговоры на высшем уровне обогатили узбекско-индийское сотрудничество практическим содержанием и вывели стратегическое партнерство на новый уровень.