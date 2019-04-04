22:56 04 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.14
  • EUR9444.29
  • USD8419.62
Поиск
Индия

Узбекистан и Индия договорились о безвизовом въезде для дипломатов

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Политика
Получить короткую ссылку
30 0 0

Соглашение поможет оперативно решать вопросы в ходе взаимных поездок официальных представителей двух стран.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Правительства Узбекистана и Индии договорились о безвизовом въезде для дипломатов.

"Документ предоставляет владельцам дипломатических паспортов – гражданам Узбекистана и Индии право въезжать, выезжать и пребывать на территориях государств сторон без оформления виз до 60 дней", - говорится в сообщении МИД республики.

Отмечается, что соглашение поможет оперативно решать вопросы в ходе взаимных поездок официальных представителей двух стран.

Напомним, осенью 2018 года президент Узбекистана впервые посетил Индию с государственным визитом. По итогам поездки было подписано 20 документов, достигнуты договоренности по перспективным направлениям сотрудничества.

По словам Мирзиёева, плодотворные переговоры на высшем уровне обогатили узбекско-индийское сотрудничество практическим содержанием и вывели стратегическое партнерство на новый уровень.

 

Теги:
дипломат, Индия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Джастин Бибер и Хейли
Знаменитости, страдающие биполярным расстройством
Когда в метро час пик, а ты опаздываешь на работу - смешное видео
Когда в метро час пик, а ты опаздываешь на работу - смешное видео
Ташкентское метро: где и когда появятся новые станции

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054