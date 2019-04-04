Новые отставки после разговора с президентом: кто мешает росту экспорта

Шавкат Мирзиёев раскритиковал руководителей районов и городов, а также представителей налоговой и таможенной службы за пассивность и невыполнение плановых показателей по выручке с экспорта. Многие лишились своих должностей. На второй квартал поставлены еще более амбициозные планы.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подвел итоги первого квартала по выполнению годового бюджета, в частности, той части доходов, которые поступают в казну от экспорта. В целом намеченные планы выполнены, но проблемы на местах еще сохраняются.

По данным пресс-службы главы государства, в первом квартале поступления в бюджет выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Местные бюджеты получили на 1,25 триллиона сумов больше. По словам президента, эти доходы будут использованы для реализации региональных программ: “Обод кишлок”, “Обод махалля”, “Питьевая вода”, “Каждая семья - предприниматель“ и других.

Но на фоне общегосударственного успеха есть и явные аутсайдеры — прогноз по поступлениям в бюджет не выполнен в девяти районах и городах. Негативным опытом отличился и Ташкент, где с поставленной целью справились лишь четыре района из 11. Руководители налоговых инспекций этих административных единиц освобождены от должности. Государственному налоговому комитету республике поручено изучить ситуацию в проблемных регионах и принять соответствующие кадровые решения на местном уровне.

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Глава государства поставил задачу во втором квартале увеличить объем экспорта продукции на 1,1 миллиарда долларов, а вывоз за рубеж плодоовощной продукции увеличить сразу втрое.

Для выполнения столь амбициозных планов Мирзиёев поручил внести корректировки в работы сразу нескольких государственных ведомств. Представителям местных органов власти совместно с Торгово-промышленной палатой необходимо провести мониторинг предприятий, прекративших свою деятельность, для возобновления производства.

Особое внимание президент обратил на таможенное регулирование. Для упрощения процедуры экспорта узбекских товаров на границах необходимо кратно сократить время оформления товаров, а также внедрить формат "одного окна" для предоставления и обработки всей документации по грузам.

По оценкам президента, активизация местных органов власти и эффективная политика на национальном уровне позволит регионам дополнительно получить около 2 триллионов сумов поступлений.