Премьер Афганистана: РФ может помочь посадить "Талибан" за стол переговоров

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Россия может использовать свое влияние и способствовать началу прямых переговоров между движением "Талибан" и Кабулом, заявил РИА Новости глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла.

Ранее сообщалось, что власти Афганистана надеются провести прямые переговоры с движением "Талибан" в ближайшее время и приветствуют помощь других стран в организации встречи.

"Россия может использовать свое влияние, чтобы попросить "Талибан" сесть за стол переговоров с афганцами", - сказал Абдулла Абдулла.

По мнению премьер-министра, мирное соглашение в Афганистане поможет всем соседним странам укрепить безопасность, поскольку там действуют группировки, которые получают поддержку "Талибана".

Абдулла Абдулла также заявил, что присутствие американских войск в Афганистане после установления мира будет излишним.

"Если в стране будет мир, то необходимость в иностранных войсках отпадет", - сказал он.

Однако если войска уйдут до подписания мирного соглашения с талибами, то возможно ухудшение ситуации в стране, полагает Абдулла Абдулла.

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Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и движению "Талибан" все условия для проведения прямых переговоров. В декларации по итогам конференции была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".