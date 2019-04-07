Премьер Афганистана: РФ может помочь посадить "Талибан" за стол переговоров

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Россия может использовать свое влияние и способствовать началу прямых переговоров между движением "Талибан" и Кабулом, заявил РИА Новости глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла.
Ранее сообщалось, что власти Афганистана надеются провести прямые переговоры с движением "Талибан" в ближайшее время и приветствуют помощь других стран в организации встречи.
"Россия может использовать свое влияние, чтобы попросить "Талибан" сесть за стол переговоров с афганцами", - сказал Абдулла Абдулла.
По мнению премьер-министра, мирное соглашение в Афганистане поможет всем соседним странам укрепить безопасность, поскольку там действуют группировки, которые получают поддержку "Талибана".
Абдулла Абдулла также заявил, что присутствие американских войск в Афганистане после установления мира будет излишним.
"Если в стране будет мир, то необходимость в иностранных войсках отпадет", - сказал он.
Однако если войска уйдут до подписания мирного соглашения с талибами, то возможно ухудшение ситуации в стране, полагает Абдулла Абдулла.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".