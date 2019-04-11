Узбекистан примет участие в совещаниях совета управляющих Всемирного банка

В состав делегации Узбекистана вошли представители министерств финансов, инвестиций и внешней торговли, а также Центрального банка страны.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Вице-премьер, министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров примет участие в совещаниях совета управляющих Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне 11-14 апреля, сообщает МИД Узбекистана.

"Делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра, министром финансов Жамшидом Кучкаровым 11-14 апреля примет участие в весенних совещаниях совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые пройдут в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

В состав делегации Узбекистана вошли представители министерств финансов, инвестиций и внешней торговли, а также Центрального банка страны.

В программу визита включены встречи делегации Узбекистана с министрами финансов Афганистана и Швейцарии с целью обмена мнениями по укреплению торгово-инвестиционного взаимодействия с этими странами, как на двусторонней основе, так и в рамках международных институтов.

По данным МИД, в рамках визита в Вашингтон также запланирован ряд двусторонних встреч с руководством ВБ, МВФ, Европейского банка реконструкции и развития, на них планируется обсудить перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.