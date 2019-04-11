Камилов обсудил с делегацией США строительство соцобъектов в Афганистане

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию США во главе со спецпредставителем по афганскому примирению Залмаем Халилзадом, сообщает пресс-служба МИД.
Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и перспективы начала мирного процесса.
Представители стран сошлись во мнении, что "урегулирование многолетнего афганского конфликта возможно исключительно путем проведения мирных переговоров между противоборствующими сторонами".
Также в ходе беседы поднимался вопрос о сотрудничестве США и Узбекистана при строительстве крупных социально-экономических объектов и реализации инфраструктурных проектов в Афганистане.
На встрече в МИД также рассмотрены другие вопросы международной и региональной проблематики.