Камилов обсудил с делегацией США строительство соцобъектов в Афганистане

Стороны в ходе переговоров рассмотрели перспективу старта мирного процесса в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию США во главе со спецпредставителем по афганскому примирению Залмаем Халилзадом, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и перспективы начала мирного процесса.

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Представители стран сошлись во мнении, что "урегулирование многолетнего афганского конфликта возможно исключительно путем проведения мирных переговоров между противоборствующими сторонами".

Также в ходе беседы поднимался вопрос о сотрудничестве США и Узбекистана при строительстве крупных социально-экономических объектов и реализации инфраструктурных проектов в Афганистане.

На встрече в МИД также рассмотрены другие вопросы международной и региональной проблематики.