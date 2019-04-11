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Абдулазиз Камилов встретился со специальным представителем по афганскому примирению Залмаем Халилзадом

Камилов обсудил с делегацией США строительство соцобъектов в Афганистане

© МИД Узбекистана / Анвар Ильясов
Политика
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Стороны в ходе переговоров рассмотрели перспективу старта мирного процесса в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию США во главе со спецпредставителем по афганскому примирению Залмаем Халилзадом, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и перспективы начала мирного процесса.

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Представители стран сошлись во мнении, что "урегулирование многолетнего афганского конфликта возможно исключительно путем проведения мирных переговоров между противоборствующими сторонами".

Также в ходе беседы поднимался вопрос о сотрудничестве США и Узбекистана при строительстве крупных социально-экономических объектов и реализации инфраструктурных проектов в Афганистане.

На встрече в МИД также рассмотрены другие вопросы международной и региональной проблематики.

Теги:
Афганистан, США, Узбекистан



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