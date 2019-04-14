Уж лучше вы к нам: как Мирзиёева встретили бы в Казахстане

О том, как встречают и провожают официальных лиц в Казахстане, читайте в справке Sputnik.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит свой первый государственный визит в Узбекистан. Поездка продлится до 15 апреля. Sputnik Казахстан представил, как бы мог пройти ответный визит Главы Узбекистана Шавката Мирзиеева в соседнюю республику.

По протоколу визиты по формату подразделяются на государственные, официальные, рабочие, частные и визиты проездом.

Государственный визит

В Казахстане, как и во многих других странах, государственным визитом принято называть визиты глав иностранных государств в республику. Данная категория является высшей и проводится для того, чтобы подчеркнуть высокий политический уровень двухсторонних отношений с зарубежным государством.

© ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА Так Шавката Мирзиёева встречали во время его первого государственного визита в Казахстан, архивное фото

Во время прибытия иностранного гостя в Казахстан первым делом в аэропорту поднимают флаги страны гостя и Казахстана.

Далее на борт самолета почетного гостя поднимаются руководитель службы государственного протокола министерства иностранных дел Казахстана и посол страны гостя и приглашают главу государства к выходу. Уже у трапа его встречает делегация, в составе которой министр иностранных дел, член правительства и аким города.

© Sputnik / Болат Шайхинов Рота почетного караула в Акорде

Примечательно, что государственные и официальные визиты предполагают торжественную церемонию встречи и проводов в аэропорту. Так, во время прибытия помимо официальных лиц страны на летном поле почетного гостя встречают почетный караул Службы обороны объектов и девушки в национальных костюмах, которые вручают гостю цветы.

© САЙТ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСТАНА Девушка в национальном костюме встречает гостей в аэропорту Астаны

Отметим, что при государственных визитах в программе, как правило, предусматриваются официальная церемония встречи в Акорде, переговоры в узком и расширенном составах, подписание двухсторонних документов, совместная пресс-конференция, государственный прием, встречи с премьер-министром и членами палат парламента, выступление перед депутатами палат парламента или в высшем учебном заведении страны, возложение цветов, посадка дерева, посещение местных достопримечательностей, а также по желанию участие в бизнес-форуме и поездка по стране.

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Официальный визит

Во время официальных визитов зарубежных гостей протокол практически такой же, как и во время государственных, однако "уровень важности" у принимающей стороны незначительно снижается.

Так, почетного гостя встречает уже заместитель министра иностранных дел, закрепленное должностное лицо (уровень заместителя руководителя центрального государственного органа), посол в стране гостя и заместитель акима города.

© Sputnik / ВЛАДИСЛАВ ВОДНЕВ Делегация Зимбабве в Акорде во время визита президента страны Эммерсона Мнангагвы в Астану, архивное фото

При официальных визитах в программе предусматриваются: официальная церемония встречи в Акорде, встреча тет-а-тет, рабочий завтрак или обед, заявления для прессы, а также по согласованию такие мероприятия, как подписание двухсторонних документов, посещение достопримечательных объектов, участие в бизнес-форуме, встречи с премьер-министром Казахстана, спикерами палат парламента.

Рабочие визиты

Рабочими визитами принято называть приезд того или иного лидера зарубежного государства в Казахстан с конкретным целевым назначением, к примеру, это может быть проведение переговоров, консультаций, открытие выставок или какого-либо объекта, участие в многосторонних встречах, международных совещаниях и конференциях, праздновании юбилейных дат, государственных и национальных праздников, участие в других подобных мероприятиях.

© Sputnik / АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН 3 апреля 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа) во время встречи.

В случае рабочего визита в Казахстан почетного гостя в аэропорту встречают и провожают закрепленное должностное лицо (уровень заместителя руководителя центрального госоргана), директор департамента МИД, послы обоих государств и заместитель акима города.

Визиты проездом и частные визиты

Визит проездом подразумевает краткосрочное пребывание в республике официальной делегации на высшем или высоком уровне, которая следует транзитом через Казахстан в другое государство.

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Отметим, в аэропорту почетного гостя встречают официальное должностное лицо республики (по поручению), директор департамента МИД, заместитель акима области (города), посол страны гостя.

По просьбе гостей и в случае достижения соответствующей договоренности организуются встречи и беседы с должностными лицами страны.

Программа частных визитов глав зарубежных государств определяется по договоренности сторон.

При частном визите лидера иностранного государства в страну казахстанская сторона обеспечивает членов зарубежной делегации гостиницей, автотранспортом и личной охраной.