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Владимир Норов

Владимир Норов: в соседних странах растет интерес к ШОС

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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По его словам, интерес возрастает, потому что ШОС показывает пример равноправного, взаимоуважительного решения всех вопросов.

ПЕКИН, 15 апр – Sputnik. Интерес к деятельности Шанхайской организации сотрудничества возрастает не только в государствах-участниках, но и в соседних странах, заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов. Об этом пишет РИА Новости.

Заседание комиссии РАТС ШОС в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Сегодня интерес к ШОС возрастает не только в наших странах, но и в соседних государствах. Интерес возрастает, потому что ШОС показывает пример равноправного, взаимоуважительного решения всех вопросов. Здесь нет ведущих и ведомых, здесь все страны имеют равный голос вне зависимости от их потенциала, от размера государств и других показателей", - сказал Норов, выступая во время интерактивной игры "Модель ШОС".

Он подчеркнул, что ШОС с самого начала сыграла очень важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе, добавив, что сейчас очень активно развивается и экономическое сотрудничество между странами ШОС.

Интерактивная игра "Модель ШОС", в которой принимали участие учащиеся школы при посольстве РФ в Пекине, прошла на базе секретариата ШОС. На мероприятии также присутствовал и посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Владимир Норов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Норов отметил, что эта игра создает основу для приобщения молодежи к деятельности организации.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

Теги:
ШОС, Узбекистан, Владимир Норов



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