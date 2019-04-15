Владимир Норов: в соседних странах растет интерес к ШОС

По его словам, интерес возрастает, потому что ШОС показывает пример равноправного, взаимоуважительного решения всех вопросов.

ПЕКИН, 15 апр – Sputnik. Интерес к деятельности Шанхайской организации сотрудничества возрастает не только в государствах-участниках, но и в соседних странах, заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов. Об этом пишет РИА Новости.

Sputnik / Рамиз Бахтияров РАТС ШОС и ООН расширили правовую базу сотрудничества

"Сегодня интерес к ШОС возрастает не только в наших странах, но и в соседних государствах. Интерес возрастает, потому что ШОС показывает пример равноправного, взаимоуважительного решения всех вопросов. Здесь нет ведущих и ведомых, здесь все страны имеют равный голос вне зависимости от их потенциала, от размера государств и других показателей", - сказал Норов, выступая во время интерактивной игры "Модель ШОС".

Он подчеркнул, что ШОС с самого начала сыграла очень важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе, добавив, что сейчас очень активно развивается и экономическое сотрудничество между странами ШОС.

Интерактивная игра "Модель ШОС", в которой принимали участие учащиеся школы при посольстве РФ в Пекине, прошла на базе секретариата ШОС. На мероприятии также присутствовал и посол РФ в КНР Андрей Денисов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Владимир Норов: ШОС активно развивает сотрудничество с Ираном

Норов отметил, что эта игра создает основу для приобщения молодежи к деятельности организации.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.