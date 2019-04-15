Токаев и Мирзиёев подписали несколько важных документов

Лидеры Казахстана и Узбекистана отметили, что переговоры прошли в духе открытости и полного взаимопонимания.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. По итогам встреч на высшем уровне в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан подписано около десяти документов, охватывающих различные сферы сотрудничества.

Президенты двух стран приняли совместное заявление. Подписаны также соглашения о порядке признания официальных документов, подтверждающих налоговое резидентство, о защите трудовых прав граждан Казахстана, трудящихся в Узбекистане, и граждан Узбекистана, трудящихся в Казахстане, меморандум о взаимопонимании по созданию Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия".

Пресс-служба президента Узбекистана Подписание соглашения о сотрудничестве между Узбекистаном и Казахстаном

Приняты Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2019-2020 годы, меморандум о сотрудничестве между Комитетом по делам религий при кабинете министров Узбекистана и Министерством информации и общественного развития Казахстана.

Пресс-служба президента Узбекистана Подписание соглашения о сотрудничестве между Узбекистаном и Казахстаном

Оба президента отметили, что переговоры прошли в присущем братским отношениям соседних стран духе открытости и полного взаимопонимания.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Узбекистане 14-15 апреля.