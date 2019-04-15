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Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

Предстоит большая работа: старшая дочь Мирзиёева - о своей новой должности

.facebook.com/saida.mirziyoyeva
Политика
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С 12 апреля старшая дочь Шавката Мирзиёева Саида занимает должность одного из заместителей директора Агентства информации и массовых коммуникаций.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Старшая дочь главы Узбекистана Саида Мирзиёева поделилась впечатлениями от первого рабочего дня в Агентстве информации и массовых коммуникаций при администрации президента.

С 12 апреля старшая дочь Шавката Мирзиёева Саида назначена одним из заместителей директора Агентства информации и массовых коммуникаций. Она будет координировать деятельность пиар-центра, который отвечает за продвижение имиджа Узбекистана за рубежом.

"Сегодня мой первый день работы в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента. Познакомилась с новым коллективом, специалистами сферы, обменялись мнениями по стоящим перед нами задачам", - написала Мирзиёева на своей странице в Facebook.

Она добавила, что предстоит большая работа и достаточно проблем, над решением которых предстоит упорно трудиться.

"Уверена, что мы, работая сплоченно вместе с сильным коллективом Агентства, обязательно справимся с поставленными задачами", - добавила девушка.

Аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram Саида Мирзиёева также завела недавно.

 




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