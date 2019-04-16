В Самарканде открылось почетное консульство Франции

Почетный консул Франции в Самарканде получил консульский сертификат на пять лет.

ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Госсекретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан открыл в Самарканде первое в Центральной Азии почетное консульство Франции. Об этом пишет пресс-служба Посольства Франции в Узбекистане.

Почетное консульство Франции в Самарканде стало первым на территории Центральной Азии.

В открытии диппредставительства участвовал хоким города Фуркат Рахимов.

Визит Лемуана в республику продлится до 17 апреля. Он намерен провести переговоры в Сенате Олий Мажлиса, кабмине, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли Узбекистана по вопросам развития двусторонних отношений в различных сферах.

Также иностранная делегация посетит Самаркандскую и Ташкентскую области, где ознакомится с ходом реализации проектов Французского агентства развития (ФАР).