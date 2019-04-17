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Пограничный столб. Таджикско-афганская граница.

Узбекистан и Таджикистан согласовали работы по демаркации границы

© Sputnik / Амир Исаев
Политика
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Готовы проекты нормативно-технических документов по демаркации узбекско-таджикской государственной границы.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Узбекистан и Таджикистан согласовали график полевых работ по демаркации границы между странами, сообщает МИД Узбекистана.

Очередная встреча делегаций двух стран по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской госграницы состоялась 11-17 апреля в Самарканде.

"В ходе переговоров стороны подготовили проекты нормативно-технических документов по демаркации узбекско-таджикской государственной границы, а также согласовали план-график полевых работ", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По итогам мероприятия подписан протокол, следующая встреча делегаций двух стран состоится в Таджикистане во второй декаде мая.

© Sputnik / Валерий Мельников
Узбекистан и Таджикистан готовы к демаркации границы
Решение вопросов, связанных с обустройством границы между двумя странами, - один из главных пунктов в повестке взаимоотношений Узбекистана и Таджикистана. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставались неделимитированными.




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