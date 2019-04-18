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Сотрудничество Узбекистана и ЕС обсудили в Румынии

© Sputnik / Тигран Меграбян
Политика
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На конференции в Бухаресте рассмотрели вопрос развития транспортных коридоров, связывающих ЕС и Центральную Азию.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с замминистра иностранных дел Дилшодом Ахатовым посетила с рабочим визитом Румынию, сообщает пресс-служба МИД республики.

Узбекистанцы приняли участие в конференции по Центральной Азии в рамках румынского председательства в ЕС.

Флаг Евросоюза
© Flickr
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Выступая на мероприятии, Ахатов выразил уверенность, что обновленная Стратегия ЕС по Центральной Азии будет способствовать увеличению притока инвестиций и устранению барьеров для перемещения товаров, услуг и людей.

Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в котором заинтересованы Узбекистан и ЕС. Подчеркивалось, что имеющийся нереализованный потенциал предоставит европейскому бизнесу возможность войти на центральноазиатский рынок, включая Афганистан, с практически 100-миллионным населением.

Также было акцентировано внимание на реализации проектов по развитию транспортных коридоров, связывающих ЕС и Центральную Азию.

Теги:
Центральная Азия, Румыния, Евросоюз, Узбекистан



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