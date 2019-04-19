Узбекские военные уничтожили "нарушителей" на границе с Афганистаном

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Подразделения Министерства обороны и пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана в ходе совместных командно-штабных учений на границе с Афганистаном провели операцию по "уничтожению" условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

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"16-18 апреля в ходе совместных учений на границе с Афганистаном были приняты меры по недопущению незаконного нарушения госграницы условным противником. Учениями руководили первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба ВС страны генерал-майор Павел Эргашев и заместитель председателя СГБ, командующий пограничными войсками генерал-майор Руслан Мирзаев", - говорится в сообщении.

Региональные подразделения силовых структур были приведены в высшую степень боевой готовности и совместными действиями предотвратили условную угрозу.

По сценарию учений, боевые катера погранвойск открыли огонь по наземным целям "противника". После артподготовки спецподразделения были десантированы на вертолетах в район условных боевых действий и провели зачистку местности от нарушителей, уточнили в ведомстве.