Представители свыше 150 компаний и организаций Южной Кореи приехали в Узбекистан для того, чтобы встретиться с местными бизнесменами.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин открыли Узбекско-южнокорейский бизнес-форум. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Узбекский лидер отметил, что на прошедших в Куксарое переговорах был сделан особый акцент на развитии среднего и малого бизнеса.

Пресс-служба президента Узбекистана Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в открытии Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.

"В прошлом году число совместных предприятий в нашей стране выросло в три раза. В их числе 160 предприятий с участием корейского капитала. Мы готовы и далее создавать максимально благоприятные условия для расширения присутствия корейского бизнеса в Узбекистане", - сказал Мирзиёев.

Мун Чжэ Ин выразил готовность Южной Кореи поддерживать инвестиционные проекты в Узбекистане и делиться передовым опытом.

Пресс-служба президента Узбекистана Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в открытии Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.

В форуме, прошедшем в НВК "Узэкспоцентр", приняли участие руководители экономических и финансовых структур, ведущих компаний двух стран, в том числе более 350 представителей 150 компаний и организаций Южной Кореи. Они обсудили поставку товаров и оказание услуг.

На бизнес-форуме подписаны соглашения на сумму более 12 миллиардов долларов в сфере энергетики, нефтегазовой, химической, горной, машиностроительной отрасли, электротехники, транспорта и логистики, текстильной и легкой промышленности, инфраструктуры, ИКТ, цифровой медицины.

Пресс-служба президента Узбекистана Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в открытии Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.

Одни из важных документов - соглашения о передаче экономической зоны "Ангрен" в управление СЭЗ "Инчхон" и о налаживании производства лекарственных средств в промышленной зоне "Бустонлик-фарм".