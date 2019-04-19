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Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в открытии Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.

Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин открыли Узбекско-южнокорейский бизнес-форум

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Визит президента Республики Корея в Узбекистан (9)
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Представители свыше 150 компаний и организаций Южной Кореи приехали в Узбекистан для того, чтобы встретиться с местными бизнесменами.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин открыли Узбекско-южнокорейский бизнес-форум. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Узбекский лидер отметил, что на прошедших в Куксарое переговорах был сделан особый акцент на развитии среднего и малого бизнеса.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в открытии Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.
Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в открытии Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.

"В прошлом году число совместных предприятий в нашей стране выросло в три раза. В их числе 160 предприятий с участием корейского капитала. Мы готовы и далее создавать максимально благоприятные условия для расширения присутствия корейского бизнеса в Узбекистане", - сказал Мирзиёев.

Мун Чжэ Ин выразил готовность Южной Кореи поддерживать инвестиционные проекты в Узбекистане и делиться передовым опытом.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в открытии Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.
Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в открытии Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.

В форуме, прошедшем в НВК "Узэкспоцентр", приняли участие руководители экономических и финансовых структур, ведущих компаний двух стран, в том числе более 350 представителей 150 компаний и организаций Южной Кореи. Они обсудили поставку товаров и оказание услуг.

На бизнес-форуме подписаны соглашения на сумму более 12 миллиардов долларов в сфере энергетики, нефтегазовой, химической, горной, машиностроительной отрасли, электротехники, транспорта и логистики, текстильной и легкой промышленности, инфраструктуры, ИКТ, цифровой медицины.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в открытии Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.
Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в открытии Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.

Одни из важных документов - соглашения о передаче экономической зоны "Ангрен" в управление СЭЗ "Инчхон" и о налаживании производства лекарственных средств в промышленной зоне "Бустонлик-фарм".

Тема:
Визит президента Республики Корея в Узбекистан (9)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Южная Корея, Узбекистан



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