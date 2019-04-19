Культура и развитие: Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество

Подписанный меморандум говорит о тесном партнерстве стран и дальнейшем стремлении укреплять гуманитарное сотрудничество.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В Ташкенте подписан меморандум о сотрудничестве между Россотрудничеством и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан, сообщает сайт Россотрудничества.

© Россотрудничество Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере

От российской стороны меморандум подписала руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, от узбекской - председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан Рустамбек Курбанов.

Данный меморандум говорит о тесном партнерстве стран и дальнейшем стремлении укреплять гуманитарное сотрудничество между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.

© Россотрудничество Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере

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Также в документе отражены основные направления сотрудничества двух ведомств в общественно-политической, культурной, образовательной, научной и информационной сферах. В церемонии подписания участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, начальник Управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, которые подчеркнули культурно-историческую близость российского и узбекского народов и акцентировали важность двустороннего гуманитарного сотрудничества.

Подобные меморандумы – отметили высокие гости – имеют высокую значимость для дальнейшего развития межкультурных связей наших стран.

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© Россотрудничество Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере

Для практической реализации положений меморандума будет составлена дорожная карта, предполагающая конкретные мероприятия ведомств в культурно-гуманитарной сфере. Следует особо отметить, что в эти дни в Ташкенте проходит региональная конференция соотечественников ближнего зарубежья и комплекс мероприятий, посвященных 25-летию Русского культурного центра Узбекистана, одной из крупных неправительственных организаций Республики.

За вклад в развитие российско-узбекских отношений председатель правления Русского культурного центра Узбекистана Сергей Миронов был награжден Почетным знаком Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество".