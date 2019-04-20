Дом дружбы и гармонии: в Ташкенте появился общий дом для всех корейцев

Президент Кореи выразил надежду, что Дом корейской культуры и искусства станет общим домом для корейской диаспоры в Узбекистане, работающих в республике корейцев и всех узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В Ташкенте в субботу, 20 апреля, состоялась церемония открытия Дома корейской культуры и искусства. Этот дворец дружбы и культуры торжественно открыли Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин вместе с супругами.

В Доме корейской культуры есть киноконцертный зал на 478 мест, конференц-зал, библиотека, художественная галерея, ресторан и служебные помещения.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин открыли Дворец дружбы и культуры

По словам главы Узбекистана, это величественное здание украсило Ташкент, а его современные архитектурные решения гармонично сочетаются с элементами традиционной корейской культуры.

"Это является ярким подтверждением крепкой дружбы и высочайшего уровня отношений, которые сложились между нашими странами", - сказал он.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин выразил надежду, что этот центр станет общим домом для корейской диаспоры в Узбекистане, работающих в республике корейцев и всех узбекистанцев.

На сцене была представлена художественная композиция о переселении корейцев в Узбекистан и их жизни в республике.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Открытие Дома корейской культуры и искусства

В 1937 году десятки тысяч корейцев с Дальнего Востока поневоле оказались на узбекской земле. Народ Узбекистана принял искреннее участие в судьбе переселенных корейцев, несмотря на трудности того времени. Благодаря своему трудолюбию, жизненной стойкости и крепкой воле, а также схожести наших менталитетов и ценностей корейцы обрели здесь свою вторую Родину, отмечается в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Сегодня в республике проживают более 180 тысяч граждан корейской национальности. Около трехсот из них удостоены высоких государственных наград.

В Узбекистане действуют десятки центров корейской культуры. Корейская филология преподается в 12 высших учебных заведениях, корейский язык изучают в 48 школах и лицеях. Издаются книги и газеты на корейском языке, проводятся концерты и фестивали, спортивные соревнования.