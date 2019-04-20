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Первую официальную торговую миссию США ждут в Узбекистане в июне

© Sputnik / Тигран Меграбян
Политика
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Кроме того, Узбекистан и США планируют провести бизнес-форум в Навои 16-17 мая.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Первая официальная торговая миссия США посетит Узбекистан 18-20 июня, сообщает МИД республики.

По данным министерства, делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Элёром Ганиевым на этой неделе провела переговоры с министром торговли США Уилбуром Россом. Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита американского министра в Узбекистан в октябре 2018 года.

"На встрече также обсуждены вопросы подготовки к ряду важных совместных мероприятий, в частности первой с момента установления дипломатических отношений "сертифицированной торговой миссии" министерства торговли США в Узбекистан 18-20 июня", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Кроме того, стороны планируют провести два бизнес-форума – в узбекском Навои 16-17 мая и в Вашингтоне 21-22 октября.

По данным ведомства, стороны обсудили меры по расширению сотрудничества по использованию финансовых инструментов и льготных кредитов Эксимбанка и корпорации частных зарубежных инвестиций ОПИК, а также вновь создаваемой Финансовой корпорации международного развития США, "в деятельности которой Узбекистану будет уделено приоритетное внимание".

Росс поздравил правительство Узбекистана с повышением кредитного рейтинга страны по классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до 5-й категории.

"Следует отметить, что улучшение позиции нашей страны будет способствовать привлечению в Узбекистан новейших американских технологий и ноу-хау при активной поддержке указанных финансовых институтов", - добавили в МИД страны.

Денежные купюры. Доллары США.
© Sputnik / Антон Денисов
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Оценка ОЭСР выставляется по семибалльной шкале, к первой группе относятся страны с наименьшими рисками, группе 7 — страны с самыми наибольшими рисками. В начале февраля ОЭСР улучшила позиции Узбекистана, переведя страну из шестой в пятую группу классификации уровня кредитных рисков.

Ранее Ганиев, заявлял, что власти Узбекистана рассчитывают, что ОЭСР в ближайший год улучшит позиции Узбекистана, переведя страну из пятой в четвертую группу. По данным узбекской стороны, введение с сентября 2017 года свободной конвертации национальной валюты – сума – и низкий размер внешнего долга страны (до 24% от ВВП) позволяли улучшить позиции в рейтинге организации.

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Теги:
Международная торговля, США, Узбекистан



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