Узбекские военные впервые примут участие в "Танковом биатлоне" на АрМИ

Организаторы ожидают участия более 6 тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Военнослужащие Минобороны Узбекистана в этом году впервые примут участие в состязаниях по танковому биатлону, которые пройдут в рамках V Армейских международных игр.

Как сообщает пресс-служба ведомства, что годом ранее, на Играх в 2018 году, танкисты Узбекистана присутствовали в качестве наблюдателей.

В ходе отбора в феврале-марте этого года на полигоне "Чирчик" в Ташкентской области были отобраны четыре лучших танковых экипажа, которые представят республику в конкурсе в этом году. Сейчас экипажи проходят интенсивную подготовку на полигоне "Фориш" Центрального военного округа в Джизакской области.

Военное ведомство отмечает, что в 2018 году на полигоне Ташкентского военного округа "Чирчик" была построена первая в стране площадка для проведения мероприятий танкового биатлона. В мае прошлого года там был проведен первый чемпионат по танковому биатлону среди войск Минобороны страны.

АрМИ пройдут в 2019 году в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории 10 государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.

Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.