Победа Зеленского на выборах президента: реакция на Украине и в мире

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. В воскресенье состоялся второй тур выборов президента Украины, в котором принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Официальные итоги голосования опубликуют ближе к 4 мая, после чего в течение 30 дней состоится инаугурация.

Петр Порошенко уже поздравил оппонента с победой и заявил, что он и его команда готовы подставить плечо новому главе государства. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Максим Саврасов заявил, что партия готова поддержать инициативы нового президента. Сам Владимир Зеленский заявил, что будет избавляться от чиновников старой команды, приведя в качестве примера генпрокурора Юрия Луценко.

"Слабого президента мы не увидим. Мы увидим президента, который действительно не имеет опыта, которым могут похвастаться многие наши политики: у него нет опыта в построении коррупционных схем, у него нет опыта в развитии политического "договорняка", - заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

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Как сообщает издание Liga.net , новый президент намерен пригласить Великобританию и США в нормандский формат. Зеленский готов пойти на прямые переговоры с Россией при участии международных партнеров, но с "террористами ЛНР и ДНР" договариваться не станет.

Чтобы понять обстановку в стране новоиспеченный глава государства привлечет экспертов, которые в течение трех-четырех месяцев должны будут провести аудит в стране. Также он планирует внести в Раду экономический блок законопроектов и реформировать администрацию президента.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что шансы наладить отношения между странами есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход.

Главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие. И конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры", - написал Медведев.

По мнению главы Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева, нет никаких оснований оспаривать итоги выборов. Он рекомендовал Зеленскому положить конец ссоре с Россией, перестать тянуть страну в НАТО и заняться решением внутренних проблем населения.

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В то же время глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не признает результатов выборов на Украине, поскольку из голосования были исключены избиратели юго-востока, в частности, жители Донбасса и Луганска.

На Западе итогами голосования также вполне удовлетворены. Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского по телефону и заявил, что продолжит оказывать поддержку Киеву. В свою очередь, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поблагодарил действующего президента Украины Петра Порошенко за работу в качестве главы государства. При этом США готовы предоставить пока еще действующему президенту Украины гарантии неприкосновенности.

Владимира Зеленского с победой уже поздравили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск. В совместном письме они заявили, что он может рассчитывать на поддержку ЕС в реформах на Украине. Из числа бывших советских республик Владимира Зеленского уже поздравили главы Беларуси, Грузии, Армении и Литвы, а также президент Польши.