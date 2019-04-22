Мирзиёев поедет на форум "Один пояс – один путь": с кем встретится президент

В работе форума примут участие более 40 глав государств и правительств, руководители международных и региональных организаций.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24-27 апреля посетит Китай с рабочим визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Узбекский лидер примет участие в мероприятиях II Международного форума "Один пояс — один путь", сообщили в пресс-службе президента.

На форум приедут более 40 глав государств и правительств, руководители международных и региональных организаций. Стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества, продвижение "зеленой" экономики и инноваций, реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в регионе.

"Глава нашего государства встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу", — говорится в публикации.

Планируется обговорить дальнейшее укрепление узбекско-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также региональную и международную повестку.

Президент Узбекистана проведет ряд двусторонних переговоров с главами делегаций разных стран и международных организаций.

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Форум "Один пояс — один путь" впервые прошел в Пекине в мае 2017 года. Участие в нем приняли около 30 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций. Президент Узбекистана в ходе выступления отметил важность экономического пояса нового "Шелкового пути", который позволит интегрировать транспортные коридоры из Центральной Азии через КНР и Россию с международными рынками.