Шелковый путь для Узбекистана

Президент Узбекистана примет участие в Международном форуме "Один пояс, один путь" в рамках своего визита в КНР 24-27 апреля. Чем новый шелковый путь поможет республике, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik, Алексей Долгин. Узбекистан был одним из первых, кто поддержал развитие проекта "Один пояс, один путь". Технологии и ресурсы Китая помогут республике выйти на новые рынки, а также привлечь инвестиции для развития национальной экономики.

Китайская инициатива

В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу строительства "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века". Объединенный проект получил название "Один пояс — один путь" и представляет собой одно из главных направлений нынешнего внешнеэкономического и внешнеполитического курса КНР.

Цель проекта состоит в развитии существующих и создании новых торговых путей, а также транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. Помимо экономической составляющей планируется реализация сотен программ по бытовому благоустройству, борьбе с бедностью и укреплению систем здравоохранения.

"Инициатива "Одного пояса, одного пути" может быть идеей Китая, однако ее возможности и результаты принесут выгоду всему миру. Китай не делает никаких мелочных геополитических расчетов, не создает каких-либо закрытых фракций, не ставит себя выше других и не навязывает кому-либо какие-либо сделки", - заявил глава КНР.

В мае 2017 года в Пекине успешно прошел первый форум международного сотрудничества по инициативе "Один пояс, один путь". В мероприятии приняли участие более 140 стран и 80 международных организаций. Второй форум стартовал сегодня и продлится до 27 апреля.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин обсудили возможности роста товарооборота

Участники мероприятия обсудят дальнейшее углубление экономического сотрудничества, новые источники долгосрочного роста, продвижение "зеленой" экономики и инноваций, а также реализацию инфраструктурных проектов.

За прошедшие годы инициатива привлекла большое внимание международного сообщества, а ее главные идеи были включены в документы ООН, "Большой двадцатки", АТЭС и других региональных организаций. На данный момент соглашение о сотрудничестве подписали 125 стран и 29 международных организаций.

Интерес Узбекистана

В настоящее время Узбекистан и КНР активно наращивают сотрудничество по реализации различных проектов. Участие в китайской инициативе делает республику более привлекательной в глазах инвесторов, что является одной из приоритетных задач, указанных в Стратегии развития 2017-2021. ОПОП позволит Узбекистану диверсифицировать источники прямых инвестиций, а также увеличить выходы на региональные рынки благодаря новым транспортным коридорам.

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В рамках инициативы Китай и Узбекистан уже подписали соглашения о международных автомобильных перевозках с Казахстаном и Кыргызстаном. В феврале прошлого года автодорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан была введена в постоянную эксплуатацию.

Наряду с этим активно ведутся работы по строительству железной дороги по этому же маршруту. С вводом его в эксплуатацию Китай и страны Центральной Азии получат выход к иранским портам Персидского залива. Кроме того, железнодорожные коридоры позволят странам ОПОП снизить расходы на транспортировку и направить сэкономленные средства на модернизацию экономики.

Также руководство страны надеется привлечь туристов. По маршрутам возрождаемого Великого Шелкового пути расположены города с тысячелетней историей и культурой – Самарканд, Бухара, Хива.

Китай – Узбекистан – Россия

Стратегически важным для успешного строительства "Экономического пояса Шелкового пути" является геополитическое и геостратегическое расположение стран ШОС – считает экс-глава организации Рашид Алимов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Представитель Узбекистана возглавил ШОС

Напомним, что Узбекистан является членом ШОС наряду с двумя своими крупнейшими торгово-экономическими партнерами – Китаем и Россией.

КНР отводит значимую роль ШОС в сопряжении "Пояса и пути" с ЕАЭС, куда помимо России входят такие партнеры Узбекистана, как Казахстан и Кыргызстан. По мнению ряда российских экспертов, сопряжение ЭПШП и ЕАЭС позволит сформировать "евразийский мир" без вмешательства США и их союзников.

"Считаем это полезной, важной и перспективной инициативой. При этом она сочетается и с нашими усилиями по строительству Евразийского экономического союза", – уверен Владимир Путин.

Российское участие в ОПОП выгодно для Узбекистана тем, что оно позволит снизить экономическое доминирование Китая, а самой России – сохранить свои позиции в Центральной Азии. В целом, российские соображения сводятся к привлечению инвестиций в рамках проекта, что придаст импульс развитию ЕАЭС и активизирует экономику стран-участниц ШОС.