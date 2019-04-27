Мирзиёев предложил ввести сквозной тариф по железной дороге из Китая в Европу

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с предложением ввести сквозной тариф на железнодорожные перевозки по маршруту: порты Желтого моря – Центральная Азия – Европа.

Узбекский лидер сегодня выступил на круглом столе в рамках форума "Один пояс – один путь" в Пекине.

"Вопросы международной и региональной взаимосвязанности всегда были и остаются актуальными для Центральной Азии, в том числе и нашей страны, не имеющей прямого выхода к морским портам", — цитирует Мирзиёева пресс-служба.

Кроме того, президент отметил актуальное значение раскрытия транзитного потенциала Центральноазиатского региона и формирования экономического коридора Китай – Центральная Азия – Западная Азия.

"Большие перспективы здесь открываются с запуском автокоридора Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар. Стратегическое значение приобретают проекты строительства железных дорог Узбекистан – Кыргызстан – Китай и Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, — говорится в публикации. — Представляется также экономически целесообразным установление сквозного тарифа на железнодорожные перевозки по маршруту: порты Желтого Моря – Центральная Азия – Европа", - сказал глава Узбекистана".

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Шавкат Мирзиёев также пригласил партнеров к участию в деятельности многопартнерского Трастового фонда для Приаралья под эгидой ООН, отметив, что преодоление пагубных экологических последствий высыхания Аральского моря — это общая задача.

Международный форум "Один пояс — один путь" впервые прошел в 2017 году. Его цель состоит в укреплении механизмов межгосударственного сотрудничества путем развития сухопутных и морских путей. На сегодняшний день в проекте участвуют 126 стран Азии, Европы и Африки.

Президент отметил, что Узбекистан с самого начала поддержал инициативу "Один пояс, один путь", реализация которой является важным фактором устойчивого развития стран региона.