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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на форуме Один пояс – один путь

Мирзиёев предложил ввести сквозной тариф по железной дороге из Китая в Европу

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Международный форум "Один пояс, один путь" в Пекине (9)
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Глава государств также отметил актуальное значение формирования экономического коридора Китай – Центральная Азия – Западная Азия.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с предложением ввести сквозной тариф на железнодорожные перевозки по маршруту: порты Желтого моря – Центральная Азия – Европа. 

Узбекский лидер сегодня выступил на круглом столе в рамках форума "Один пояс – один путь" в Пекине.

"Вопросы международной и региональной взаимосвязанности всегда были и остаются актуальными для Центральной Азии, в том числе и нашей страны, не имеющей прямого выхода к морским портам", — цитирует Мирзиёева пресс-служба. 

Кроме того, президент отметил актуальное значение раскрытия транзитного потенциала Центральноазиатского региона и формирования экономического коридора Китай – Центральная Азия – Западная Азия.

"Большие перспективы здесь открываются с запуском автокоридора Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар. Стратегическое значение приобретают проекты строительства железных дорог Узбекистан – Кыргызстан – Китай и Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, — говорится в публикации. — Представляется также экономически целесообразным установление сквозного тарифа на железнодорожные перевозки по маршруту: порты Желтого Моря – Центральная Азия – Европа", - сказал глава Узбекистана".

Что надо знать об инициативе Один пояс, один путь
Sputnik / Данияр Асылбек уулу
"Один пояс – один путь": суть проекта
Шавкат Мирзиёев также пригласил партнеров к участию в деятельности многопартнерского Трастового фонда для Приаралья под эгидой ООН, отметив, что преодоление пагубных экологических последствий высыхания Аральского моря — это общая задача.

Международный форум "Один пояс — один путь" впервые прошел в 2017 году. Его цель состоит в укреплении механизмов межгосударственного сотрудничества путем развития сухопутных и морских путей. На сегодняшний день в проекте участвуют 126 стран Азии, Европы и Африки.

Президент отметил, что Узбекистан с самого начала поддержал инициативу "Один пояс, один путь", реализация которой является важным фактором устойчивого развития стран региона.

Тема:
Международный форум "Один пояс, один путь" в Пекине (9)
Теги:
Железная дорога, Экономика, один пояс-один путь, Пекин, Шавкат Мирзиёев



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