Стратегические проекты и мир в Афганистане: что обсудили Мирзиёев и Лавров

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова и обсудил с ним ход реализации двусторонних проектов, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе переговоров узбекский лидер отметил высокую динамику развития узбекско-российских отношений. Сергей Лавров поблагодарил главу республики за теплый прием и передал ему приветствия и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.
На встрече обсуждался ход реализации совместных проектов в области торговли, инвестиций, энергетики, промышленности и сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также программы в сфере образования, здравоохранения, культуры и в других направлениях. Раскрывается потенциал межрегиональных связей.
Также речь шла о сотрудничестве в рамках международных объединений и организаций — ООН, ШОС, СНГ и других структур. Особое внимание Шавкат Мирзиёев и Сергей Лавров уделили афганской проблематике в рамках мирного процесса в этой стране.
Москва высоко оценивает усилия Ташкента по содействию скорейшей стабилизации ситуации в ИРА, в том числе за счет вовлечение других государств в региональное торгово-экономическое сотрудничество.