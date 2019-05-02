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Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан

Стратегические проекты и мир в Афганистане: что обсудили Мирзиёев и Лавров

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Тема:
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ташкент (4)
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Глава МИД России Сергей Лавров посетил Узбекистан с двухдневным визитом. В ходе поездки он также провел переговоры с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова и обсудил с ним ход реализации двусторонних проектов, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров узбекский лидер отметил высокую динамику развития узбекско-российских отношений. Сергей Лавров поблагодарил главу республики за теплый прием и передал ему приветствия и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

На встрече обсуждался ход реализации совместных проектов в области торговли, инвестиций, энергетики, промышленности и сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также программы в сфере образования, здравоохранения, культуры и в других направлениях. Раскрывается потенциал межрегиональных связей.

Проект АЭС
Пресс-служба Агентства "Узатом"
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Стороны также затронули вопросы практической реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.

Также речь шла о сотрудничестве в рамках международных объединений и организаций — ООН, ШОС, СНГ и других структур. Особое внимание Шавкат Мирзиёев и Сергей Лавров уделили афганской проблематике в рамках мирного процесса в этой стране.

Москва высоко оценивает усилия Ташкента по содействию скорейшей стабилизации ситуации в ИРА, в том числе за счет вовлечение других государств в региональное торгово-экономическое сотрудничество.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан
© Sputnik / Виталий Белоусов
Лавров: у РФ и Узбекистана очень тесное совпадение позиций по Афганистану
В рамках двухдневного визита в Узбекистан Сергей Лавров также провеле переговоры со своим узбекским коллегой - главой МИД республики Абдулазизом Камиловым. Кроме того, министр иностранных дел РФ примет очастие в 11-м заседании государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии.

Тема:
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ташкент (4)
Теги:
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиёев, Сергей Лавров



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