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Делегация из ОАЭ во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Новые возможности в энергетике и химии: Мирзиёев принял делегацию из ОАЭ

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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В ходе встречи обсуждались проекты в сфере энергетики и химии, а также реализация совместных инфраструктурных объектов.

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел переговоры с министром энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейлем бин Мухаммадом аль-Мазруи, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсуждали реализацию совместных проектов в энергетической и химической отрасли.

Визит Шавкат Мирзиёева в ОАЭ
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев раздал поручения министрам по итогам визита в ОАЭ
В частности, речь шла о строительстве и модернизации электростанций, освоении новых месторождений и о глубокой переработке углеводородного сырья. Участники встречи также обсудили перспективы создания современных химических и агропромышленных предприятий, логистических центров. Затронули и тему инфраструктурных проектов в регионах Узбекистана.

"В настоящее время по каждому приоритетному направлению партнерства действуют рабочие группы по выработке соответствующих предложений и проведению конкретных двусторонних мероприятий", — говорится в сообщени пресс-службы узбекского лидера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию ОАЭ
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию ОАЭ
Последний по срокам визит Шавката Мирзиеев в ОАЭ состоялся 24-28 марта этого года. По его итогам стороны договорились о реализации совместных проектов и соглашений более чем на 10 миллиардов долларов.




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