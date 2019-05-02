Новые возможности в энергетике и химии: Мирзиёев принял делегацию из ОАЭ

В ходе встречи обсуждались проекты в сфере энергетики и химии, а также реализация совместных инфраструктурных объектов.

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел переговоры с министром энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейлем бин Мухаммадом аль-Мазруи, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсуждали реализацию совместных проектов в энергетической и химической отрасли.

В частности, речь шла о строительстве и модернизации электростанций, освоении новых месторождений и о глубокой переработке углеводородного сырья. Участники встречи также обсудили перспективы создания современных химических и агропромышленных предприятий, логистических центров. Затронули и тему инфраструктурных проектов в регионах Узбекистана.

"В настоящее время по каждому приоритетному направлению партнерства действуют рабочие группы по выработке соответствующих предложений и проведению конкретных двусторонних мероприятий", — говорится в сообщени пресс-службы узбекского лидера.

© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию ОАЭ

Последний по срокам визит Шавката Мирзиеев в ОАЭ состоялся 24-28 марта этого года. По его итогам стороны договорились о реализации совместных проектов и соглашений более чем на 10 миллиардов долларов.