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Лавров обсудил в Ташкенте подготовку визита Мирзиёева в Россию

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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В ходе визита Лаврова в Узбекистан состоялась аудиенция у Мирзиёева, проведены переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

ТАШКЕНТ, 3 мая - Spuntik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Ташкент обсудил подготовку визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан
© Sputnik / Виталий Белоусов
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"Визит в Ташкент показал высокую степень доверительного российско-узбекистанского диалога, позволил определить приоритетные задачи при подготовке визита президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева в Российскую Федерацию в этом году", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, министерство отмечает, что в ходе визита Лаврова в Узбекистан состоялась аудиенция у Мирзиёева, проведены переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, в центре обсуждения была подготовка первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

Стороны рассмотрели наиболее актуальные вопросы отношений, сверили позиции по международной и региональной проблематике. 

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Ташкент, Узбекистан, Сергей Лавров, Россия



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