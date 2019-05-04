Лавров обсудил в Ташкенте подготовку визита Мирзиёева в Россию

В ходе визита Лаврова в Узбекистан состоялась аудиенция у Мирзиёева, проведены переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

ТАШКЕНТ, 3 мая - Spuntik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Ташкент обсудил подготовку визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.

© Sputnik / Виталий Белоусов Стратегические проекты и мир в Афганистане: что обсудили Мирзиёев и Лавров

"Визит в Ташкент показал высокую степень доверительного российско-узбекистанского диалога, позволил определить приоритетные задачи при подготовке визита президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева в Российскую Федерацию в этом году", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, министерство отмечает, что в ходе визита Лаврова в Узбекистан состоялась аудиенция у Мирзиёева, проведены переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, в центре обсуждения была подготовка первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

Стороны рассмотрели наиболее актуальные вопросы отношений, сверили позиции по международной и региональной проблематике.