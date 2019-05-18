Камилов: Узбекистан призывает к совместной борьбе с финансированием терроризма

Делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в работе Международной конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность" в Душанбе.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил в рамках конференции, организованной правительством Таджикистана, ООН и Евросоюзом.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, Камилов проинформировал об итогах состоявшейся в начале мая в Ташкенте 11-й обзорной министерской встречи сторон Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками.

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По словам главы делегации, в ходе встречи особо отмечалась растущая взаимосвязь между незаконным оборотом наркотиков и терроризмом, включая отмывание денег в целях финансирования террористической деятельности.

Глава МИД отметил, что Узбекистан ратифицировал и остаётся ответственным участником 14 международных конвенций и протоколов по противодействию терроризму и экстремизму.

"Республикой предпринимаются решительные действия по борьбе с терроризмом, включая устранение источников его финансовой поддержки. Мы тесно сотрудничаем с Управлением по наркотикам и преступности, Контртеррористическим управлением и соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН, в том числе в рамках реализации практических мер по перекрытию каналов перемещения и замораживанию активов террористов", - сказал министр.

В то же время усложняющийся характер проблемы терроризма в целом требует от нас, стран региона и международных партнёров, выработки и реализации эффективных мер по совместной борьбе с финансированием и другими видами поддержки террористической деятельности, подчеркнул Камилов.

По итогам Международной конференции высокого уровня, в работе которой приняли участие представители государств Центральной Азии, прилегающих к региону стран, а также Азии и Европы, международных и региональных структур, была принята Душанбинская декларация.