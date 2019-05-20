Узбекистан и Финляндия хотят вновь собрать межправкомиссию спустя 17 лет

Последнее заседание межправительственной комиссии двух стран проходило в 2002 году.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Узбекистан и Финляндия хотят вновь собрать межправительственную комиссию по сотрудничеству, которая не работает с 2002 года, передает узбекистанский МИД.

По информации министерства, в Ташкенте состоялся восьмой раунд узбекско-финских межмидовских политических консультаций, который возглавили заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и генеральный директор департамента МИД Финляндии по делам России, Восточной Европы и Центральной Азии Маймо Хенрикссон.

"Было рассмотрено предложение о возобновлении деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, предыдущее заседание которой состоялось в 2002 году", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, в ходе переговоров подробно обсуждена повестка дня двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других областях, а также перспективы взаимодействия в формате "Узбекистан – Европейский союз".