Камилов и его коллега из Китая обсудили подготовку к саммиту ШОС в Бишкеке

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Китая Абдулазиз Камилов и Ван И в среду в Бишкеке обсудили подготовку к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает узбекистанский МИД.

Камилов прибыл в столицу Кыргызстана для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран ШОС.

"Министры обсудили вопросы подготовки к предстоящему саммиту ШОС в Бишкеке, подчеркнув заинтересованность в его успешных итогах", - говорится в сообщении на сайте МИД Узбекистана. На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

Главы внешнеполитических ведомств уделили внимание вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе двусторонней встречи 25 апреля президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках участия в работе второго международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.