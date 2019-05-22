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Глава МИД КНР Ван И и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов и его коллега из Китая обсудили подготовку к саммиту ШОС в Бишкеке

REUTERS / Wu Hong / Pool
Политика
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Очередной саммит ШОС пройдет в столице Кыргызстана 13-14 июня.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Китая Абдулазиз Камилов и Ван И в среду в Бишкеке обсудили подготовку к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает узбекистанский МИД.

Камилов прибыл в столицу Кыргызстана для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран ШОС.

"Министры обсудили вопросы подготовки к предстоящему саммиту ШОС в Бишкеке, подчеркнув заинтересованность в его успешных итогах", - говорится в сообщении на сайте МИД Узбекистана. На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

Главы внешнеполитических ведомств уделили внимание вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе двусторонней встречи 25 апреля президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках участия в работе второго международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

 

Теги:
Абдулазиз Камилов, Бишкек, ШОС, Кыргызстан, Китай, Узбекистан



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