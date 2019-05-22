Слово за народом: Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik, Алексей Долгин. Власти Украины собираются провести референдум о переговорах с Россией. Об этом решении сообщил новый глава администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина".
Уже на следующий день после инаугурации Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести на всеобщее голосование вопрос о формате дальнейших переговоров с Россией. По словам главы администрации, это позволит избежать раскола в обществе.
"Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали, и не только президент принимал решение – чтобы народ Украины принял это решение", – сказал Богдан.
Украинцев спросят о том, каким они видят решение конфликта на Донбассе и нужно ли договариваться с Россией. Референдум можно назвать беспрецедентным – аналогичных голосований на постсоветском пространстве еще не проводилось. Богдан отметил, что в первую очередь необходимо принять соответствующий закон, чтобы плебисцит стал возможен.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уверен, что инициатива призвана обезопасить нового президента от упреков в предательстве со стороны радикалов и сторонников Порошенко.
"Проголосуют "за" – народ захотел. Другой вопрос, что не только народ Украины, но и Россия должна дать согласие на переговоры", – написал в своем Twitter Пушков.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что предмет референдума довольно нелеп. В проблемах Украины, которые достались новой администрации в наследство от Порошенко, виновата отнюдь не Россия. Все происходящее – производная от внутриукраинского конфликта, от слепой ориентации на Запад и от попыток представить корнем всех бед некую российскую агрессию.
"Идея президента Украины провести референдум по отношениям с Россией лично для Зеленского, несомненно, выигрышна. Уже избравшись, президент продолжает действовать в русле прежней популистской модели поведения, которая и привела его на вершину власти, а заодно перекладывает ответственность за самое сложное направление своей внешней политики на всех украинцев", – написал Косачев в Facebook.
В ходе инаугурации Зеленский говорил о готовности обсуждать вопрос ДНР и ЛНР. По его словам, началом диалога станет возвращение всех украинских пленных, а затем – и потерянных территорий. На это министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил, что новому президенту следует вести разговор в рамках Минских соглашений.
Напомним, что на прошлой неделе глава МИД Украины (подавший на днях в отставку) Павел Климкин пригрозил выйти из минских договоренностей, если Москве вернут право голоса в ПАСЕ. Это, в свою очередь, может обернуться новыми проблемами не только для нового президента, но и для всей страны.
По мнению экспертов, совокупность этих и ряда других факторов приводят к тому, что на Украине все более отчетливо формируется запрос на восстановление отношений с Москвой. Согласно опросу, проведенному в марте 2019 года украинским телеканалом NewsOne, большинство граждан положительно относятся к русским – ответ "позитивно" выбрали 98% респондентов.
С 20 мая на Украине начался новый политический сезон. Сразу после инаугурации новый президент объявил о роспуске Верховной рады и начал кадровые перестановки. Также Зеленский встретился с делегацией США и призвал Вашингтон ужесточить санкции против России.