Москва и Ташкент подписали ряд соглашений в сфере ВТС

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Россия и Узбекистан заключили несколько соглашений по военно-техническому сотрудничеству
Россия и Узбекистан подписали ряд контрактов в сфере военно-технического сотрудничества.
Как сообщает ФСВТС России, документы были подписаны по итогам заседания российско-узбекской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Заседание в Самарканде прошло под председательством директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева и председателя Государственного комитета Узбекистана по оборонной промышленности Атабека Ибадуллаева.
Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества и наметили конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей, говорится в сообщении.
"По итогам заседания был подписан протокол, заключен ряд контрактов в рамках договора 2016 года", - указано на сайте ведомства.
Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии ВТС и наметили конкретные шаги по реализации договора между Россией и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года.
Следующее заседание российско-узбекской межправкомиссии состоится в России в 2020 году.
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