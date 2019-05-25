Москва и Ташкент подписали ряд соглашений в сфере ВТС

Следующее заседание российско-узбекской межправкомиссии пройдет в России в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Россия и Узбекистан заключили несколько соглашений по военно-техническому сотрудничеству

Россия и Узбекистан подписали ряд контрактов в сфере военно-технического сотрудничества.

Как сообщает ФСВТС России, документы были подписаны по итогам заседания российско-узбекской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Заседание в Самарканде прошло под председательством директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева и председателя Государственного комитета Узбекистана по оборонной промышленности Атабека Ибадуллаева.

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Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества и наметили конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей, говорится в сообщении.

"По итогам заседания был подписан протокол, заключен ряд контрактов в рамках договора 2016 года", - указано на сайте ведомства.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии ВТС и наметили конкретные шаги по реализации договора между Россией и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года.

Следующее заседание российско-узбекской межправкомиссии состоится в России в 2020 году.

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