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Визит Президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтера Штайнмайера

Под звуки гимна страны: состоялась церемония встречи Мирзиёева и главы ФРГ

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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По приглашению Шавката Мирзиёева немецкий лидер прибыл в Узбекистан 27 мая.

ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Начались основные мероприятия официального визита главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан. Об этом передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Визит Президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтера Штайнмайера
Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтера Штайнмайера

Двадцать восьмого мая в резиденции Куксарой прошла церемония официальной встречи Штайнмайера. Президенты взошли на трибуну. Прозвучали государственные гимны двух государств. Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер обошли строй почетного караула.

Визит Президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтера Штайнмайера
Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтера Штайнмайера

На церемонии также были члены официальных делегаций Узбекистана и Германии, представители аккредитованного в республике дипломатического корпуса.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Германия, Узбекистан



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