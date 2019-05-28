Под звуки гимна страны: состоялась церемония встречи Мирзиёева и главы ФРГ

По приглашению Шавката Мирзиёева немецкий лидер прибыл в Узбекистан 27 мая.

ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Начались основные мероприятия официального визита главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан. Об этом передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Пресс-служба президента Узбекистана Визит Президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтера Штайнмайера

Двадцать восьмого мая в резиденции Куксарой прошла церемония официальной встречи Штайнмайера. Президенты взошли на трибуну. Прозвучали государственные гимны двух государств. Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер обошли строй почетного караула.

Пресс-служба президента Узбекистана Визит Президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтера Штайнмайера

На церемонии также были члены официальных делегаций Узбекистана и Германии, представители аккредитованного в республике дипломатического корпуса.