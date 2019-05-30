Мирзиёев: народы Узбекистана и России соскучились друг по другу

Шавкат Мирзиёев отметил активизацию сотрудничества в медийной, образовательной сферах, между регионами двух стран.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что отношения между Узбекистаном и Россией за последние два года характеризуются мощной динамикой, сообщает РИА Новости.

"Два года прошедшие, особенно после взаимных визитов двух президентов, дали мощный толчок нашим взаимоотношениям", - сказал Мирзиёев, открывая встречу.

Президент Узбекистана, в частности, отметил активизацию сотрудничества в медийной, образовательной сферах, между регионами двух стран.

"Когда видишь и анализируешь, что претворяется все, что намечено, у меня такое впечатление, что народы Узбекистана и России друг по другу соскучились", - добавил президент.

Вчера вечером премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ташкент.

Основные мероприятия визита запланированы на 30 мая. Ожидается, что в четверг утром Дмитрий Медведев встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, после чего вылетит в Ургенч, где примет участие в первом заседании совместной комиссии на уровне премьеров. Такие заседания — новый формат двустороннего сотрудничества.

© Sputnik / Екатерина Штукина Дмитрий Медведев прилетел в Ташкент

На переговорах планируется обсудить взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве.

Готовятся к подписанию совместные документы о сотрудничестве в различных областях.

Совместная комиссия на уровне глав правительств была создана в октябре прошлого года по итогам переговоров президентов России и Узбекистана для координации усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.