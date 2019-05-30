Россия официально приостанавливает действие ДРСМД

Решение может вступить в силу уже в июне. О подробностях расскажет Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik, Алексей Долгин. Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о приостановлении действия ДРСМД, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Текст документа состоит из трех статей: в первой говорится о приостановлении договора, во второй – о праве президента возобновить его действие, в третьей – о том, что закон в случае принятия вступит в силу в момент опубликования.

Первое чтение назначено на 18 июня. По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, верхняя палата незамедлительно рассмотрит данный закон после его поступления из Госдумы.

Россия неоднократно заявляла о необходимости сохранения данного соглашения и предлагала российско-американский диалог, напоминает член Комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк.

"Мировой общественности следует понимать, что Россия предприняла все возможные меры для сохранения ДРСМД, в котором заинтересованы все страны, которые понимают опасность разрушения соглашения, поддерживавшего хрупкий баланс сил в мире", – заявил парламентарий.

Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) был подписан Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Под средней понимается дальность полета в 1000-5500 километров, под меньшей – от 500 до 1000 километров.

Стороны обязались уничтожить все комплексы ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

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Важность соглашения трудно переоценить – оно снизило риск начала реального конфликта, в том числе с применением ядерного оружия. После его вступления в силу, сверхдержавы могли обменяться лишь "взаимоуничтожающими" ударами, вследствие чего война стала бессмысленной.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора, обвинив Москву в несоблюдении обязательств. При этом американская сторона не предоставила никаких доказательств. Госсекретарь США Майк Помпео тогда заявил, что Москва "должна изменить свое поведение".

Первого февраля этого года Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из соглашения. В том же месяце Россия приостановила соблюдение своих обязательств в ответ на действия США.

Согласно требованиям американской стороны, Россия должна уничтожить свою ракету 9М729, пусковые установки и сопутствующее оборудование. По словам члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, ракета уничтожена не будет, так как дальность ее полета составляет 480 километров, что соответствует параметрам соглашения.

"Сам факт того, что США изначально выбрали язык ультиматумов, прекрасно зная, что Россия не потерпит такого тона в разговоре с собой, тем более в сфере безопасности, подтверждает, что никто и не собирался договариваться", – заявил Константин Косачев.

В то же время, России есть, что предъявить США. Например, фактическое нарушение последними договора при испытании комплексов противоракетной обороны. Для тестирования систем ПРО используются ракеты-мишени, нарушающие установленные ограничения.

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Кроме того, американские ударные беспилотники по своим характеристикам близки к запрещенным крылатым ракетам, однако США пользуются тем, что это не было предусмотрено в 1987 году.

Наконец, система ПРО Aegis позволяет использовать ее не только в оборонительных целях, но и для запуска крылатых ракет "Томагавк", в том числе с ядерными боеголовками. В 2016 году комплекс был установлен в Румынии, а к 2020 году аналогичную систему развернут в Польше близ границы с Калининградской областью.