Дипломы вузов Узбекистана будут признавать в России

В Ургенче прошло первое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Стороны приняли пакет важных документов, в том числе о взаимном признании образования.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Правительства России и Узбекистана на первом заседании совместной комиссии с участием премьер-министров подписали пакет документов в сфере образования, экономики, культуры, промышленности и здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министры Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов приняли совместное коммюнике. Также стороны подписали соглашение о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней.

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Кроме того, между правительствами было подписано соглашение о создании выставочно-культурного центра Узбекистана в павильоне №66 на территории Всероссийского выставочного центра в Москве, построенного в 1954 году и до 1964 года носившего название "Узбекская ССР". Сейчас объект культурного наследия федерального значения находится на реставрации.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и министр экономики и промышленности Узбекистана Ботир Ходжаев утвердили новый формат и структуру проведения заседаний межправкомиссии по экономическому сотрудничеству и о взаимопонимании по обмену опытом в области повышения производительности труда.

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Кроме того, участники заседания приняли "дорожную карту", цель которой — активизация сотрудничества в сельском хозяйстве на среднесрочную перспективу. Также утвержден комплекс мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях.

Министерства здравоохранения подписали план практических мероприятий по сотрудничеству на 2019-2020 годы.

Всероссийская Академия внешней торговли и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана утвердили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Совместная комиссия на уровне глав правительств была создана в октябре прошлого года по итогам переговоров президентов России и Узбекистана для координации усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.