Дипломы вузов Узбекистана будут признавать в России

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Правительства России и Узбекистана на первом заседании совместной комиссии с участием премьер-министров подписали пакет документов в сфере образования, экономики, культуры, промышленности и здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьер-министры Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов приняли совместное коммюнике. Также стороны подписали соглашение о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и министр экономики и промышленности Узбекистана Ботир Ходжаев утвердили новый формат и структуру проведения заседаний межправкомиссии по экономическому сотрудничеству и о взаимопонимании по обмену опытом в области повышения производительности труда.
Министерства здравоохранения подписали план практических мероприятий по сотрудничеству на 2019-2020 годы.
Всероссийская Академия внешней торговли и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана утвердили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Совместная комиссия на уровне глав правительств была создана в октябре прошлого года по итогам переговоров президентов России и Узбекистана для координации усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.