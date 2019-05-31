На встрече отмечены растущие объемы товарооборота и портфель инвестиционных проектов со странами Евросоюза.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял президента Европейского совета Дональда Туска, сообщает пресс-служба главы республики.

Стороны отметили развитие конструктивного и продуктивного практического сотрудничества с Евросоюзом в торгово-экономической, инновационной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев встретился с главой Европейского Совета

Президента Европейского совета впервые посетил Узбекистан. Примечательно, что это случилось именно в год 25-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Евросоюзом.

На встрече прошли переговоры по проекту нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между нашей страной и ЕС.

Отмечены растущие объемы товарооборота и портфель инвестиционных проектов со странами Евросоюза.

В ходе встречи основное внимание уделено вопросам дальнейшего сотрудничества в сферах экономики, торговли, инноваций и инвестиций, транспорта, науки, образования и здравоохранения.

Особое внимание уделено вопросу мирного урегулирования ситуации в Афганистане.