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Шавкат Мирзиёев встретился с главой Европейского Совета

Шавкат Мирзиёев встретился с главой Европейского Совета

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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На встрече отмечены растущие объемы товарооборота и портфель инвестиционных проектов со странами Евросоюза.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял президента Европейского совета Дональда Туска, сообщает пресс-служба главы республики.

Стороны отметили развитие конструктивного и продуктивного практического сотрудничества с Евросоюзом в торгово-экономической, инновационной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Шавкат Мирзиёев встретился с главой Европейского Совета
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев встретился с главой Европейского Совета

Президента Европейского совета впервые посетил Узбекистан. Примечательно, что это случилось именно в год 25-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Евросоюзом.

 

На встрече прошли переговоры по проекту нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между нашей страной и ЕС.

Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев встретился с главой МВД России

Отмечены растущие объемы товарооборота и портфель инвестиционных проектов со странами Евросоюза.

В ходе встречи основное внимание уделено вопросам дальнейшего сотрудничества в сферах экономики, торговли, инноваций и инвестиций, транспорта, науки, образования и здравоохранения.

 

Особое внимание уделено вопросу мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

Теги:
Узбекистан, Европейский союз, ЕС, ЕС, Шавкат Мирзиёев



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