Делегация парламента Казахстана совершает визит в Самарканд

Во время визита делегация проведет переговоры с руководством двух палат Олий Мажлиса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Парламентарии Казахстана в сопровождении спикера законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжона Исмаилова побывали в Самарканде, сообщили в пресс-службе узбекского парламента.

Члены делегации начали визит с посещения мечети "Хазрати Хизр". Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин посетил могилу Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Гость возложил цветы и отдал дань уважения.

Пресс-служба законодательной палаты Олий Мажлиса Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин посетил могилу Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Гость возложил цветы и отдал дань уважения.

Затем гости побывали в мемориальном комплексе Имама аль-Бухари и ознакомились с деятельностью научно-практического центра, расположенным неподалеку.

Пресс-служба законодательной палаты Олий Мажлиса Гости побывали в мемориальном комплексе Имама аль-Бухари.

Во время визита делегация проведет переговоры с руководством двух палат Олий Мажлиса Узбекистана.

Также в рамках пребывания в республике они ознакомятся и с другими достопримечательностями Самарканда.