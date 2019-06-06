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Делегация парламента Казахстана совершает визит в Самарканд

Делегация парламента Казахстана совершает визит в Самарканд

Пресс-служба законодательной палаты Олий Мажлиса
Политика
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Во время визита делегация проведет переговоры с руководством двух палат Олий Мажлиса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Парламентарии Казахстана в сопровождении спикера законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжона Исмаилова побывали в Самарканде, сообщили в пресс-службе узбекского парламента.

Члены делегации начали визит с посещения мечети "Хазрати Хизр". Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин посетил могилу Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Гость возложил цветы и отдал дань уважения.

Пресс-служба законодательной палаты Олий Мажлиса
Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин посетил могилу Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Гость возложил цветы и отдал дань уважения.

Затем гости побывали в мемориальном комплексе Имама аль-Бухари и ознакомились с деятельностью научно-практического центра, расположенным неподалеку.

Пресс-служба законодательной палаты Олий Мажлиса
Гости побывали в мемориальном комплексе Имама аль-Бухари.

Во время визита делегация проведет переговоры с руководством двух палат Олий Мажлиса Узбекистана.

Также в рамках пребывания в республике они ознакомятся и с другими достопримечательностями Самарканда.

Пресс-служба законодательной палаты Олий Мажлиса
Делегация парламента Казахстана совершает визит в Самарканд
Теги:
Самарканд, Узбекистан, Казахстан, Парламент, Законодательная палата Олий Мажлиса, Сенат Олий Мажлиса, Олий Мажлис, Олий Мажлис



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