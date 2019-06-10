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Проект АЭС в Узбекистане

При строительстве АЭС Узбекистан намерен применять нормативные акты РФ

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Политика
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (37)
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Проект соответствующего постановления главы государства вынесен на общественное обсуждение до 25 июня текущего года. Построить первую в регионе станцию планируется уже к 2028 году.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Власти Узбекистана применят российские нормативные акты в области использования атомной энергии при строительстве первой в регионе атомной электростанции, соответствующий документ вынес на обсуждение президент страны Шавкат Мирзиеев.

Проект постановления размещен на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения до 25 июня.

В частности в нем предлагается при реализации инвестиционного проекта по возведению АЭС применить нормативно-правовые акты Российской Федерации.

Кроме того, предлагается утвердить порядка двухсот актов в области использования атомной энергии.

"При разработке проекта изучены рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также международный опыт стран новичков в реализации проектов атомной энергетики в Беларуси, Бангладеш и Турция", — говорится в пояснительной записке к опубликованному проекту.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.
© Sputnik / Алексей Никольский
Почему строительство АЭС в Узбекистане начнется лишь в 2021 году — Лихачев
Строительство первой в Центральной Азии атомной электростанции по проекту "Росатома" планируется начать не ранее 2021 года. До этого момента на выбранной под АЭС площадку в районе озера Айдаркуль будут вестись изыскательные работы, а также пройдет процесс лицензирования всех необходимых процедур и работ. 

Суммарная мощность двух энергоблоков станции составит 2,4 ГВт, а полностью завершить проект планируется до 2028 года. 

 

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (37)



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