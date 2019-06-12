Развитием экономики семи узбекских городов займется новый отдел при Кабмине

Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании дополнительной структуры при Правительстве Узбекистана численностью 12 штатных единиц. Новый отдел будет курировать лично премьер-министр Абдулла Арипов.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Узбекистана принял указ "О дополнительных мерах по комплексному социально-экономическому развитию городов республиканского подчинения". для этого при Кабинете министров создан специальный отдел из 12 чиновников, сообщает telegram-канал Правовой информации.

Согласно документу, при Правительстве образован отдел социально-экономического развития городов республиканского подчинения, деятельность этой структуры будет координировать лично премьер-министр страны.

В функции сотрудников отдела входит обеспечение эффективного решения задач по социально-экономическому развитию городов Ангрен, Бекабад, Алмалык, Чирчик Ташкентской области, города Ширин Сырдарьинской области, города Зарафшан Навоийской области и поселка Шаргун Сурхандарьинской области.

Кроме того, новая структура Кабмина призвана обеспечит повышение конкурентоспособности экономики этих городов, продвижение инноваций и повышение уровня жизни населения.

Отчитываться о проделанной работе и достигнутых результатах сотрудники отдела будут раз в квартал на заседаниях Президиума Кабинета министров.