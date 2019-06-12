В Узбекистане впервые вынесен на обсуждение закон о митингах и шествиях

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Узбекистане впервые вынесен на общественное обсуждение проект закона "О митингах". Проект размещен на портале нормативно-правовых актов республики.

В документе, разработанном МВД Узбекистана, прописаны все положения и порядок проведения митингов, собраний и демонстраций. Ранее подобных законодательных норм в республике не было.

В частности, согласно проекту, в предлагается ввести четкие правила по организации и проведению массовых мероприятий для активного проявления гражданской позиции. При этом организаторами митингов, собраний и демонстраций не могут выступать недееспособные и психически больные лица, иностранцы или люди без гражданства, а также руководители или члены негосударственных некоммерческих организаций, ликвидированных или незарегистрированных на территории республики, либо деятельность которых приостановлена или запрещена в установленном законом порядке.

Для проведения одного из форматов мероприятия необходимо подать соответствующее заявление в местные органы власти не позднее чем за 30 дней до планируемой акции. При этом митинги, собрания и демонстрации проводятся исключительно в рабочие дни и не ранее чем в 10:00 по местному времени.

Кроме того, в проекте закона прописываются четкие ограничения по локации таких мероприятий. Акцию не согласуют, если ее проведение запланировано вблизи зданий государственных органов. судов, мест содержания заключенных, вблизи с комплексами дипломатических миссий или рядом с объектами транспортной инфраструктуры.

При подачи заявления на проведение той или иной массовой акции необходимо указать следующие данные:

форму общественной активности (митинг, собрание и/или демонстрация);

цель митинга, собрания и/или демонстрации;

место (места) проведения митинга, собрания и/или демонстрации, маршруты движения участников;

дата, время начала и окончания митинга, собрания и/или демонстрации;

предполагаемое количество участников митинга, собрания и/или демонстрации;

формы и методы обеспечения общественного порядка и безопасности, организации медицинской помощи;

намерение использовать плакаты, лозунги, транспаранты и другие наглядные средства с указанием их содержания, звукоусиливающие технические устройства при проведении митинга, собрания и/или демонстрации;

фамилия, имя, отчество организатора (организаторов), а также активных участников, сведения о его/их месте жительстве или пребывания и номер телефона;

источники финансирования организации и проведения митингов, собраний и/или демонстраций.

При этом в законопроекте оговаривается, что не допускается финансирование акций иностранными государствами, международными, иностранными неправительственными и некоммерческими организациями, либо по их поручению от других лиц.

Также в проекте четко прописаны права и обязанности организаторов, участников акции, а также сотрудников правоохранительных органов и Нацгвардии.

В частности, митинг или демонстрация могут быть прекращены из-за нарушение регламента, угрозы безопасности окружающих или создания напряженной обстановки, а также в связи превышением численности участников, что может привести к серьезным последствиям. Ответственность за несоблюдение правил виновные несут согласно действующему законодательству.

Отсутствие законодательных норм о проведении массовых гражданских акций отчасти стало причиной отмены запланированного на 9 мая этого года организованного шествия "Бессмертного полка". В ГУВД Ташкента пояснили, что в законе нет такого формата массовых мероприятий, поэтому акцию пришлось свернуть, проведя ее спонтанно и очень локально. В случае принятия закона "О митингах", подобные вопросы можно будет решать через официальные обращения при соблюдении всех необходимых норм.