В Узбекистане меняют систему дошкольного образования

Новые информационные и педагогические технологии будут способствовать гармоничному развитию ребенка.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Принято постановление "О мерах по внедрению в систему дошкольного образования современных информационных и педагогических технологий", сообщает официальный канал Министерства юстиции Узбекистана.

Инновационный центр информационных и педагогических технологий при Министерстве дошкольного образования теперь поменяет свои задачи и функции.

Теперь он преобразован в ООО "Инновационный центр информационных и педагогических технологий" при учредительстве министерства.

В документе объясняются основные задачи центра. Он будет заниматься разработкой и внедрением современных стандартов управления в сферу дошкольного образования. В систему будут включены также новые информационные и педагогические технологии. Будут проводиться научные исследования в сфере раннего развития детей дошкольного возраста.