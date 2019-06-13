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Дети едят мороженое под дождем на празднике в Ташкенте

В Узбекистане меняют систему дошкольного образования

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Новые информационные и педагогические технологии будут способствовать гармоничному развитию ребенка.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Принято постановление "О мерах по внедрению в систему дошкольного образования современных информационных и педагогических технологий", сообщает официальный канал Министерства юстиции Узбекистана.

Инновационный центр информационных и педагогических технологий при Министерстве дошкольного образования теперь поменяет свои задачи и функции.

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Теперь он преобразован в ООО "Инновационный центр информационных и педагогических технологий" при учредительстве министерства.

В документе объясняются основные задачи центра. Он будет заниматься разработкой и внедрением современных стандартов управления в сферу дошкольного образования. В систему будут включены также новые информационные и педагогические технологии. Будут проводиться научные исследования в сфере раннего развития детей дошкольного возраста.

Теги:
детский сад, школа, Министерство народного образования Узбекистана, Министерство дошкольного образования, дошкольное образование, Образование



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